Отдел информации 18:14

После мощнейшего взрыва, который превратил в руины Бейрут, готовится план по переселению ливанских армян на оккупированные территории Азербайджана. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил заместитель главы Общества турецко-азербайджанской дружбы Сердар Унсал. Сердар Унсал в своем интервью газете Yeşil İğdır, выходящей в Ыгдыре, заявил, что в этих целях некоторые ливанские армяне уже посланы в оккупированный Карабах. По его словам, армяне пользуются любой возможностью, предпринимают все шаги, направленные на вражду с тюрками. А сейчас, используя взрыв в Бейруте как повод, они хотят переселить группу ливанских армян в Нагорный Карабах.

Сердар Унсал напомнил, что до этого, пользуясь тем, что в Сирии идет гражданская война, часть сирийских армян была переселена на оккупированные территории Азербайджана. «После взрыва в Бейруте, утверждая, что армянам причинен большой ущерб, молодежная организация ливанской Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» готовится разместить ливанских армян в Карабахе. В эти планы необходимо немедленно вмешаться», - сказал Сердар Унсал. Он напомнил, что руководитель т.н. «парламента НКР» Ашот Гулян на встрече с представителями дашнаков в Ливане приглашал их поселиться в Карабахе. «Теперь, используя взрыв как повод, они планируют расселиться группами в Карабахе. Их цель довести количество проживающих в Карабахе армян до 300-500 тысяч. Армяне из Сирии, Ливана и других стран размещаются в Нагорном Карабахе и близлежащих районах», - сказал он.