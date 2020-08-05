В Якутии нашли гигантский алмаз
В Якутии специалисты АО «Алмазы Анабара» (дочернее предприятие российской компании «Алроса») добыли самый крупный цветной алмаз в истории России. Он насыщенного желто-коричневого цвета, весит 236 карат (около 47 граммов), сообщает сайт компании.
Алмаз имеет размеры 47х24х22 мм. Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 млн лет.
Алмаз поступил в Единую сбытовую организацию «Алроса» в Москве для изучения специалистами и оценки. Там решат, передать ли алмаз в огранку нашим мастерам или продать его в неограненном виде.