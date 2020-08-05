Согласно информации, плотность на дорогах также отрицательно влияет на интервалы автобусов по регулярным и экспресс-маршрутам. Интервал автобусов по регулярным и экспресс-маршрутам нарушается.

В связи с ростом интенсивности движения транспортных средств на дорогах, в вечерние часы пик наблюдается плотность в разных направлениях. Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства.

Автобусы доезжают до остановок с задержкой. Это приводит к увеличению плотности на остановках и в автобусах. В условиях пандемии коронавируса это приводит к дополнительным сложностям в пассажироперевозках.

В БТА отметили, что повышение интенсивности дорожного движения приводит и к росту ДТП. Только на проспекте Зии Буньядова с 09:00 до 16:00 произошло пять дорожно-транспортных происшествий, каждая из которых привела к пробкам на 30-40 минут.

В агентстве призвали водителей быть более внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.