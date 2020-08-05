В Испании из-за дебошира экстренно сел самолет

Самолет испанской авиакомпании Air Europa, вылетевший с острова Гран-Канария (один из Канарских островов) в Мадрид, совершил вынужденную посадку в аэропорту Малаги из-за пьяного пассажира на борту, отказавшегося надевать маску во время полета, сообщает телеканал Antena 3.

Инцидент произошел в четверг вечером. Как сообщается, пассажир рейса UX9165 в течение полета употреблял спиртные напитки, несмотря на замечания бортпроводников. Из-за агрессивного поведения мужчины, который также угрожал другим пассажирам, пилот самолета запросил разрешение на экстренную посадку в аэропорту Малаги. После приземления дебошир был задержан сотрудниками Гражданской гвардии.

По данным телеканала, задержанный является гражданином Украины. Как сообщается, после высадки мужчины самолет вылетел в Мадрид.