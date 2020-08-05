Продолжается первый этап проводимых в Азербайджане совместных летно-тактических учений TurAz Qartalı – 2020. Согласно плану первого этапа, боевые полеты авиации Азербайджана и Турции были проведены в дневное и ночное время, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Участвующая в учениях военная авиация двух стран провела полеты с целью планирования совместных действий, взаимодействия в операциях, изучения возможностей боевого слаживания, проведения поисково-спасательных операций, поражения наземных целей нанесением ударов с воздуха и выполнения других задач.