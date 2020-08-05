МИД РФ обвинил Twitter в нарушении демократических принципов
Решение Twitter маркировать СМИ из России как аффилированные с государством является проявлением политики двойных стандартов и нарушает демократические принципы, заявил российский МИД, передает РИА Новости.
"Расцениваем маркировку администрацией социальной сети Twitter вслед за Facebook страниц российских СМИ в качестве аффилированных с государством, в то время как западные медиаисточники, получающие финансирование через правительство, остались незатронутыми, как нарушение ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Это очередное проявление системной политики "двойных стандартов" и дискриминации по страновому признаку, которые идут в русле внешнеполитических установок Вашингтона и недобросовестной конкуренции американского новостного мейнстрима с альтернативными источниками информации", - говорится в сообщении.