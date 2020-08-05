Производственное объединение «Азеригаз» продолжает работы по проводке новых газопроводов, замене старого газового оборудования на новое, газораспределительных сетей, газовых линий на улицах и переулках, а также по установке новых газовых счетчиков, отвечающих современным стандартам, в домах каждого потребителя в Баку, а также в пригородных поселках и селах. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе производственного объединения.

Одной из ряда таких работ стала газификация жилых массивов Zirə bağları, Qara qışlaq и Dəniz kənarı в поселке Зиря. В целом для газификации этих жилых массивов, в которых живут 200 абонентов, предусматривается проводка 19 тысяч 246 метров уличных газовых линий и внутренних газовых линий общей протяженностью 5 тысяч 300 метров, а также установка 200 газовых счетчиков и одного газорегулирующего пункта.

Отмечается, что в 2019 году за счет государственных средств был проведен газ в тысячу частных домов в шести жилых массивах. В 2020 году начались работы по проводке газа в шесть тысяч частных домов в 31 одном новом жилом массиве. В 19 жилых массивах работы уже завершены, в остальных 12 работы по газификации планируется завершить до конца текущего года.