Бизнесмены рассказали о своих проблемах Микаилу Джаббарову

Отдел информации 20:13

Сегодня состоялась онлайн-встреча предпринимателей с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. В ней приняли участие более 280 предпринимателей, занятых в пострадавших от пандемии сферах экономики, а также руководящие должностные лица министерства. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства экономики. Основной целью мероприятия было обсуждение правил поведения в бизнес-деятельности, сферах производства и предоставления услуг в нынешних условиях, а также поиска путей минимизации и скорейшего устранения негативного влияния пандемии на частный сектор.

Выступая на встрече, министр экономики отметил, что хоть 2020 год и начался для Азербайджана успешно, пандемия, как и во всех других странах, создала для национальной экономики новые вызовы, а вынужденные ограничительные меры привели к снижению экономической активности и финансовым потерям для бизнеса. Чтобы минимизировать отрицательное воздействие пандемии на национальную экономику, субъекты предпринимательской деятельности и уровень занятости, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поставил перед государственными органами очень серьезные задачи. Для их выполнения Кабинетом министров был принят широкий пакет программ экономической помощи, а также ряд важных документов, направленных на поддержку бизнеса в кратко- и среднесрочной перспективе. Отметив ведущую роль частного сектора в экономике, министр сообщил, что в соответствии с поручением главы государства Кабинет министров принял решение о продолжении предоставления финансовой поддержки субъектам бизнеса. Согласно данному решению, в целях минимизации воздействия сложившейся ситуации на деятельность предпринимателей, а также сохранения уровня занятости, налогоплательщики, работающие в сферах, пострадавших от пандемии, вновь получат от государства поддержку в размере месячного фонда заработной платы, а наиболее нуждающейся части индивидуальных предпринимателей (микробизнес) будет оказана повторная финансовая помощь в размере 250 манат. Министр экономики также сообщил, что только за один месяц была одобрена выдача кредитов на сумму более 12 миллионов манатов посредством Электронной Кредитной Платформы, созданной с целью сделать более простым и прозрачным процесс предоставления кредитов предпринимателям под гарантии государства. Было отмечено, что предприниматели, как и общество в целом, должны приспособиться к новым условиям, так как неизвестны сроки окончания пандемии. Нужно адаптироваться к новому образу жизни, и чем раньше субъекты предпринимательства начнут соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, тем быстрее станет возможным восстановление и развитие их бизнеса.