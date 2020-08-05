Хасан Насралла: "В порту Бейрута не было ракет "Хезболлах"

"Мы категорически опровергаем наличие каких-либо наших веществ или ракет в Бейруте. То, что происходит (сообщения в СМИ), это клевета", - сказал Насрулла.

Сообщения о наличии оружия движения "Хезболлах" в порту Бейрута, где произошел мощный взрыв, не соответствуют действительности, такие слухи призваны политизировать трагедию, заявил генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насралла в телеобращении, передает РИА Новости.

Лидер ливанских шиитов отметил, что после взрыва ряд СМИ написали о причастности "Хезболлах", не имея никаких даже предварительных сведений о реальных причинах.

"Мы опровергаем заявления о том, что мы контролируем порт. Мы, скорее, знаем о том, что находится в порту Хайфы, но не о том, что в порту Бейрута", - добавил Насралла.

Генсек "Хезболлах" призвал привлечь к ответственности всех, кто пытался дать ложную картину произошедшего в порту, которая могла создать только большую напряженность внутри ливанского общества.

"Есть попытки политически воспользоваться ситуацией. Мы убеждены, что настоящее время - не самое подходящее для выяснения политических и партийных отношений", - отметил Насралла.

Разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. Погибли 154 человека, около пяти тысяч получили ранения.