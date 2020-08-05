Согласно решению Оперативного штаба с 00:00 10 августа в Баку, Сумгаите, Гяндже, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде, Мингячевире, в Апшеронском, Бардинском, Сальянском, Хачмазском, Геранбойском и Гёйгёльском районах разрешается проведение на открытом воздухе спортивных состязаний и игр; деятельность объектов, торгующих непродовольственными товарами, и объектов, оказывающих бытовые услуги населению (за исключением крупных торговых объектов); производство машин и оборудования; производство электрического оборудования; производство компьютерного, электронного и оптического оборудования; производство автомобилей; производство полиграфических материалов; производство одежды; деятельность текстильной промышленности; ювелирное производство; производство спортивного инвентаря и музыкальных инструментов; производство обуви; производство изделий из кожи; производство табачных изделий.

Оперативный штаб указывает, что в нижеперечисленных сферах деятельности к работе должны привлекаться не более 50% сотрудников, а количество разрешений, выдаваемых лицам, работающим по гражданско-правовым договорам в этих сферах работ и услуг, не должно превышать 30% от общего числа сотрудников по трудовым договорам. Это правило касается производства средств ежедневного ухода и гигиены; сферы производства и ремонта строительной и бытовой техники; инжиниринговых и проектных услуг; производства упаковочной продукции; изделий из камня, металла и дерева; изготовления и ремонта мебели; деятельности зоомагазинов, в том числе магазинов кормов для животных; продажи строительных материалов и предметов домашнего обихода; онлайн-торговли; услуг химчистки; услуг по уборке помещений, кроме квартир; ремонта машин; услуг автомоек; работы приютов для животных и переводческих услуг.

При этом въезд и выезд на территорию указанных семи городов и шести районов Азербайджана осуществляется в следующем порядке: на основании справки, выданной врачом в связи с острой необходимостью в медицинском обслуживании либо лечения по графику; на основании билетов на международные и внутренние рейсы и на основании штампа в паспорте лиц, въехавших в страну через государственную границу.

Обращаясь к гражданам, Оперативный штаб заявляет, что санитарно-эпидемиологические требования должны строго соблюдаться, чтобы синхронизировать повышение экономической деятельности с мерами по предотвращению распространения инфекции. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований - единственный способ продолжить и расширить хозяйственную деятельность, подчеркивают в правительстве.