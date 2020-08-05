На поминки по разрешению полиции

Согласно решению Оперативного штаба, для участия в похоронах близкого родственника на территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Мингячевира, в Апшеронском, Бардинском, Сальянском, Хачмазском, Геранбойском и Гёйгёльском районах жителям других регионов следует обратиться за разрешением в МВД. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в решении Оперативного штаба при Кабмине.

Желающие присутствовать на похоронах близкого родственника должны получить разрешение через Службу «102» - Call Center Службы управления дежурными подразделениями Министерства внутренних дел Азербайджана.