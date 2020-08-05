Оперативный штаб при Кабинете министров разрешил с 10 августа проведение на всей территории Азербайджана соревнований под открытым небом, а это означает, что наши футбольные клубы смогут принять на своих полях соперников, которые достанутся им в еврокубках.

Жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, с которого стартует чемпион Азербайджана «Карабах», состоится 9 августа. А жеребьевка 1-го раунда Лиги Европы, где сыграют «Нефтчи», «Кешля» и «Сумгаит», состоится 10-го числа.

В УЕФА объявили, что перед каждой жеребьевкой будут публиковать список всех известных ограничений на передвижение между странами, а также о том, что за двое суток до жеребьевки клубы должны проинформировать УЕФА об имеющихся ограничениях, проконсультировавшись перед этим с национальной федерацией.

Сегодняшнее решение Оперштаба означает, что все наши клубы могут заявить УЕФА о готовности принимать соперников в Баку и Сумгаите. Напомним, что все раунды в квалификации еврокубков (кроме раунда плей-офф Лиги чемпионов) будут состоять из одного матча. Хозяин будет определяться жребием. Пока игры будут проходить без зрителей.

При этом УЕФА предупреждает: если государственные власти введут новые ограничения уже после утверждения места проведения матча, это не будет приниматься во внимание и хозяин матча получит техническое поражение 0:3. Это означает, что Оперштаб теперь ни в коем случае не должен отменять свое разрешение на проведение соревнований под открытым небом.

Как известно, «Карабах» стартует в Лиге чемпионов 18 или 19 августа. А «Нефтчи», «Кешля» и «Сумгаит» должны провести первые матчи в Лиге Европы 27-го числа.

Сегодняшнее решение Оперштаба также дает возможность начать чемпионат Азербайджана 21 августа, как и было запланировано.