Интерпол направит в Бейрут команду своих экспертов

"По запросу ливанских властей Интерпол развертывает команду специалистов в Бейруте следом за взрывом, приведшим к гибели более чем 150 человек и к разрушениям в большой части города", - написано в заявлении.

Интерпол направляет в пострадавший после взрыва в порту Бейрут экспертов, говорится в коммюнике организации, передает РИА Новости.

Отмечается, что в ряды международной команды войдут эксперты по идентификации жертв катастроф, которые будут оказывать помощь на месте.

"Опыт Интерпола в оказании помощи такого рода может значительно помочь национальным властям, и мы будем продолжать оказывать какую бы то ни было помощь, о которой попросит Ливан", - заявил генеральный секретарь организации Юрген Шток.

Разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. Погибли 154 человека, около пяти тысяч получили ранения.