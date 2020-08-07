Три российских Су-35 перехватили бомбардировщик США

Три истребителя Су-35С ВКС России поднялись в небо над Охотским морем для перехвата стратегического бомбардировщика США. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России, передает ТАСС.

Истребители сопроводили бомбардировщик В-1В ВВС США. Нарушения границы с американской стороны не допущено. Весь полет проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

После того как американский самолет отлетел от российских границ, истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.