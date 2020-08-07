В России выросла смертность

За июнь смертность в России выросла на 18,6 процента в годовом выражении. За этот месяц скончались на 25 тысяч человек больше, чем год назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Общее число погибших за июнь россиян составило 162,8 тысячи человек. Годом ранее эта цифра была равна 137,2 тысячи.

При этом аналитики фиксируют и спад рождаемости в первом месяце лета — на 0,5 процента в годовом выражении. Так, в июне 2020-го на свет появились 118,5 тысячи детей, а годом ранее — 119,1 тысячи. При этом в 45 регионах страны специалисты отметили повышение рождаемости по сравнению с 2019 годом.