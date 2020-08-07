Али Асадов подписал решение о единовременной выплате 190 манатов
Сегодня премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление Кабинета министров о предоставлении единовременной выплаты в размере 190 манатов по городам Баку, Сумгаит, Гянджа, Мингячевир, Евлах и Абшеронскому, Джалилабадскому, Масаллинскому, Геранбойскому, Гёйгёльскому, Бардинскому, Сальянскому, Хачмазскому районам.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Кабинета министров, в постановлении говорится: «На основе «Условий и правил выдачи единовременной выплаты лицам, зарегистрированным в качестве безработных в связи с применением особого карантинного режима в период пандемии коронавируса (COVID-19)» Кабинета министров Азербайджанской Республики лицам, получившим единовременную выплату в размере 190 манатов по городам Баку, Сумгаит, Гянджа, Мингячевир, Евлах и Абшеронскому, Джалилабадскому, Масаллинскому, Геранбойскому, Гёйгёльскому, Бардинскому, Сальянскому, Хачмазскому районам, согласно соответствующим правилам, после повторной проверки предоставить единовременную выплату в размере 190 манатов».