Спецслужбы США: Китай не хочет допустить переизбрания Трампа

Власти Китая хотят, чтобы американский президент Трамп не смог переизбраться на ноябрьских выборах в стране. Такая оценка содержится в обнародованном в пятницу письменном заявлении директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины, передает ТАСС.

«По нашим оценкам, Китай предпочтет, чтобы президент Трамп, которого Пекин считает непредсказуемым, не переизбрался. В преддверии третьего ноября 2020 года Китай расширяет свое влияние с целью сформировать политический климат в Соединенных Штатах, оказать давление на политических деятелей, чьи интересы, по его мнению, идут вразрез с интересами Китая, а также с целью противодействия критике в отношении Китая», - утверждает Эванина.