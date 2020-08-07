Французский президент в своем общении с гражданами Ливана прямо намекнул, что ему понятны причины их недовольства руководством. Пообещав щедрую помощь в восстановлении Бейрута, Макрон сказал: «Я гарантирую вам, что эта помощь не попадет в коррумпированные руки». И предупредил: «Если не произойдут реформы, Ливан продолжит идти ко дну».

Как сообщал ранее haqqin.az, президент Франции Эммануэль Макрон оказался первым иностранным лидером, который приехал в Ливан после страшной трагедии – взрыва в порту, причинившего огромные разрушения в Бейруте. Он же стал и единственным государственным руководителем, вышедшим к людям на улицы, вернее, то, что от них осталось. Собственные лидеры опасаются появляться перед ливанцами, очень злыми на власть.

Повышенная обеспокоенность Франции и участие в судьбе Ливана объясняется тем, что после распада Оттоманской империи этой территорией Большой Сирии до самого обретения независимости в 1943 году руководили из Парижа. Период расцвета нового государства, которое даже называли ближневосточной Швейцарией, закончился в 1975 году, когда разразилась долгая гражданская война. С тех пор ливанцам так и не удалось создать эффективную систему власти, способную примирить разные конфессиональные группы и вернуть былое процветание. Взрыв бесхозной селитры в порту для местных жителей – символ царящей безответственности и отсутствия элементарного порядка, неспособности политиков и чиновников решать элементарные задачи жизнеобеспечения и безопасности граждан. Прибывающие в Ливан из-за рубежа спасательные группы уже сталкиваются с бессмысленной местной бюрократией. Ливанцы устали, и только французский лидер, кажется, их понимает.

Бейрутский порт как ключевой экономический объект Бейрута и Ливана в целом, как и политическое руководство страны, разделен между главными влиятельными группировками, каждая из которых имела там своих людей. Арестовано всего 16 людей, причастных к организации работы порта. Сейчас они будут стараться свалить всю вину на других, обостряя и без того накаленные межфракционные отношения, лишенные и капли доверия друг к другу. Известно, что особенно прочные позиции в порту имела Хезболла, осуществлявшая через него свои полулегальные и тайные операции.

Бахаа Харири, брат бывшего премьер-министра Саада Харири и сын убитого премьера Рафика Харири, призвал к международному расследованию причин и установлению ответственных за взрыв, поскольку своему следствию в Ливане никто не поверит, но эта идея была отброшена политическим руководством страны. Президент Мишель Аун заявил, что все еще не исключает военного характера взрыва.

Во вторник вечером полиция уже разгоняла слезоточивым газом граждан, собравшихся у парламента, чтобы выразить свое неудовольствие властью. Сегодня, в субботу ожидается большая акция протеста в разрушенном Бейруте. Все понимают, что нужно что-то решительно менять, знать бы еще, кто и как это будет делать.