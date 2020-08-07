Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 00:43

В прошлом месяце главы правительств стран Евразийского экономического союза собрались на первую в период пандемии коронавируса встречу лицом к лицу. Коронавирус по всем ударил с одинаковой силой. Но тут уж вступила в действие физика бокса. В зависимости от экономического веса для кого-то это стало лишь пропущенным апперкотом, неприятно, но не нокаут, а для кого-то это вполне сравнимо с нокдауном. И продолжится ли пребывание на экономическом ринге – еще вопрос. Если исходить их этой своеобразной спортивно-экономической терминологии, то Евразийский Союз сейчас явно находится в нокдауне. Мощный удар пандемии по республикам Центральной Азии, кризис вокруг Минска, внутренние проблемы ЕАЭС, которые раз за разом только усугубляются – все это не способствует оптимистическому взгляду в будущее.

По итогам пяти месяцев 2020 г. внешний товарооборот ЕАЭС упал на 16,2% до $246,7 миллиардов, объем взаимной торговли сократился на 15% до $19,6 миллиардов, но служит ли это доказательством нежизнеспособности Евразийского Союза и того, что пандемию он не переживет? Ответ здесь может быть только один: не спешите его хоронить! Во всяком случае, его участники от этой интеграционной площадки отказываться не собираются. И это главный итог состоявшегося саммита руководителей правительств стран-членов ЕАЭС. Конечно, принятые на встрече две дорожные карты, касающиеся, соответственно, сельского хозяйства и индустриализации ЕАЭС, вполне заслуженно вызывают критику из-за своей «сырости». Совместный план о развитии агроиндустрии выглядит чрезвычайно не впечатляюще по сравнению с тем, что был принят в Евросоюзе. Он фактически представляет собой список индивидуальных или совместных проектов. Одной из заявленных целей подобного планирования, кстати, было заявлено предотвращение «дублирования производства». В скором времени, вероятно, членов блока ожидают крайне неудобные разговоры об этом самом «дублировании», когда они станут решать, кому что достанется. Схватка между белорусской и кыргызстанской картошкой – обещает быть эпической. Еще одна битва предстоит вокруг плана импортозамещения, которое, по российскому образцу, предстоит распространить на весь рынок ЕАЭС. Является ли он вообще реалистическим и исполнимым – вопрос открытый, Россия-то к такой политике уже привыкла, но вот для населения остальных государств-участников он может оказаться неприемлемым.