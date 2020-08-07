Минобороны Азербайджана отвечает на заявление Сержа Саргсяна

«После долгого молчания «правда» об апрельских боях 2016 года, которую третий президент Армении Серж Саргсян довел до армянской общественности, является ложью и клеветой, а также очередной неудачной попыткой восстановить основательно подмоченный рейтинг. Возможно, ему удастся убедить своих соратников в Армении в том, что он говорит. Но на самом деле истина апрельских боев хорошо известна», - говорится в заявление начальника пресс-службы Министерства обороны Азербайджанской Республики полковника Вагиф Даргяхлы в ответ на недавние высказывания экс-президента Армении Сержа Саргсяна.

По словам В. Даргяхлы, после апрельского фиаско Следственная комиссия парламента Армении, расследуя результаты боев, объявила, что только в живой силе Армения потеряла 560 военнослужащих убитыми. Уничтожение 33 армянских танков и 15 пушек в этих боях также не вызывает сомнения.

«Сокрытием числа потерь вооруженных сил Армении и умышленным занижением размеров территорий, освобожденных азербайджанской армией, Саргсян хочет достичь своих грязных намерений и оправдать свою некомпетентность. Он лицемерно отрицает реальные факты и бесстыдно заявляет о своей мнимой победе. Возникает вопрос: если они победили в этих боях, то почему вскоре после апрельской войны близкий друг и соратник экс-президента Сейран Оганян, занимавший пост министра обороны, а затем и все высшее руководство вооруженных сил Армении были отправлены в отставку?

Разве бунт армянского общества, массовые протесты армянских матерей, стихийное вооруженное восстание группировки «Сасна Црер» против власти и, наконец, наступление конца политическому правлению Саргсяна из-за больших потерь армянской стороны не были отзвуком апрельского триумфа азербайджанской армии?

Саргсян всячески пытается найти оправдание поражению вооруженных сил Армении, не стесняясь при этом говорить о победе, в то время как передовые подразделения азербайджанской армии, используя лишь небольшую часть имеющегося в своем распоряжении вооружения и военной техники, освободили 2000 га оккупированной земли в течение короткого времени.

Что же касается лживых домыслов Саргсяна о якобы его решении не втягивать армянскую армию в новую войну за потерянную территорию, дескать, чтобы сохранить жизни солдат, то это ещё раз свидетельствует о том, что он осознавал, что продолжение военных действий - это новые колоссальные потери как живой силы и военной техники, так и оккупированных территориях.

Можно с уверенностью сказать, что апрельские бои и понесенные армянскими вооруженными силами потери стали настоящим уроком не только для прежнего, но и нынешнего военно-политического руководства Армении. Пришло очевидное осознание, что новые боестолкновения с нашей армией обусловят безвозвратные потери, в том числе и потерю власти», - подчеркнул полковник В. Даргяхлы.