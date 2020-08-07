Землетрясение в Турции

В турецкой провинции Битлис произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщается на сайте Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 22:20 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Битлис. Очаг подземных толчков залегал на глубине 6,99 километра.

Также сообщается, что спустя четыре минуты в том же районе был зафиксирован афтершок магнитудой 3,6.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что какая-либо информация о повреждениях в результате землетрясения не поступала.