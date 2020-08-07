В Италии резко увеличилось число заражений COVİD-19

В Италии в пятницу резко возросло количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По сравнению с четвергом показатель за сутки увеличился на 38%, пишет в пятницу британское издание The Guardian.

Сообщается, что в стране за прошедшие сутки зафиксировано 522 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такого высокого суточного прироста в стране не фиксировалось с конца мая.

Около трети подтвержденных случаев инфицирования приходится на северо-восточный регион Венето, где за день было проведено почти 16,5 тыс. тестов на наличие инфекции.

Глава администрации Венето Лука Дзайя заявил, что новые случаи инфицирования были обнаружены у жителей, которые недавно побывали, в том числе, в отпусках в Испании, в Перу, на Мальте, в Хорватии и в Греции.

"Каждый должен решить, куда он хочет поехать в отпуск, но верно и то, что мы уже пару недель мы фиксируем увеличение числа пациентов, которые заразились во время отпуска", - добавил Лука Дзайя.

Италия долгое время лидировала в списке европейских стран по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на 7 августа в стране почти 250 тыс. человек заразились COVID-19. Более 35,1 тыс. пациентов умерли от последствий заражения вирусом, более 201 тыс. – полностью вылечились.