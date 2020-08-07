Эльнур Мамедов, отдел экономики 02:54

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о создании публичного юридического лица «Азербайджанский инвестиционный холдинг» с уставным капиталом 10 млн манатов (5,88 млн долларов). Цель - повышение экономической прозрачности и эффективности госкомпаний и предприятий с участием государства в капитале, повышение их конкурентоспособности, финансовое оздоровление и улучшение устойчивости. Сообщение об этом прошло как-то незаметно, хотя вчитавшись в сухой протокольный текст указа, можно догадаться о масштабах и значимости нового бюрократического гиганта. Комментируя по горячим следам указ президента, haqqin.az подчеркнул тонкий нюанс: все компании будут собраны в один холдинг. Все компании страны, подвергнутые накануне президентом резкой критике, конечно, не могут быть в одночасье объединены в один холдинг. Но глава государства отдал Кабмину четкое распоряжение - в течение двух месяцев подготовить список госпредприятий, которые перейдут в подчинение холдинга, а также разработать механизм формирования взносов со стороны госкомпаний. Для чего же нужна новая бюрократическая структура в условиях экономического спада?

Да, подобной структуры в стране еще не было. Некоторые внесистемные эксперты стали даже проводить неудачные аналогии с упраздненной впоследствии Палатой по финнадзору. Однако согласно уставу холдинга, новая госструктура будет управлять госкомпаниями и предприятиями на основе общих принципов, совершенствуя их деятельность, а также повышая эффективность и прозрачность их инвестиционных программ. В одном этом предложении, пожалуй, и стоит искать ответ на поставленный вопрос. Особенно, если учесть, какой жесткой критике подверг накануне глава государства ведущие монопольные госкомпании страны. Президент разнес в пух и прах «неприкасаемые ведомства», которые редко кто мог и слегка пожурить на страницах СМИ, обвинив их в неумелой работе, неэффективной трате государственных средств. Ильхам Алиев четко отметил, что так дальше продолжаться не может. И уже спустя сутки появился указ. На наших глазах разворачивается большая политика главы государства. А в большой политике случайностей не бывает. Сделав заявление для общественности страны, он тут же конкретными действиями показал, что не намерен отступать от своих публичных заявлений. А слова-то заслуживали особого внимания. Заявив, что экономическое развитие должно быть обеспечено в любом случае, президент Алиев указал и пути решения этой важной задачи. Так, глава государства высказал мнение, что работа, которая будет проделана до конца года, в частности связанная с предпринимательством, а также предстоящие шаги в области управления госкомпаниями должны обеспечить экономический подъем и снизить потери. А потери в госкомпаниях достаточно большие – утечка газа и воды… а потеря электроэнергии достигает и 50%. А ведь в последнее время в эти сферы вложены колоссальные средства и создана современная инфраструктура. С другой стороны, неудивительно, если происходят потери в частном секторе, никто не приходит на помощь. А госкомпании привыкли к тому, что все их просчеты, все потери будут покрываться за счет регулятора-государства. И примеры тому шокирующие. В стране даже газификация проводится за счет бюджета, хотя это непосредственная обязанность госкомпании. Только в этом году в бюджете на газификацию сел предусмотрено 100 млн манатов. И закономерный вопрос президента «если это делает государство, то чем же занимается Госнефтекомпания» остался без ответа. Идентичный упрек может быть адресован и ведомствам по мелиорации, водоснабжению, закупок самолетов и строительства аэропортов… Фактически получается, что государство инвестирует в эти сферы экономики миллиарды, а любые вложения, как известно, требуют отдачи в виде дохода. Но в том-то и заключается главная беда – госкомпании не оправдывают планы правительства и надежды главы государства. Они, словно бездонные бочки ежегодно поглощают миллиарды государственных манатов на реализацию разных проектов, но мало что возвращают в виде прибыли в бюджет. Хотя правительство может не рассчитывать на доходы лишь при осуществлении инфраструктурных проектов, к примеру, при строительстве дорог и прочих коммуникаций. Но ведь упрек президента связан с отсутствием отдачи при реализации коммерческих проектов.