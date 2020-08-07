Минобороны о ситуации на фронте

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 35 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 35 раз", - отметили в Минобороны.

По данным ведомства, с позиций, расположенных в селах Чинари, Мосесгех на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Алибейли, Агдам Товузского района, а также в селе Заманлы на территории Гедабекского района.

"Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гойарх Тертерского района, Новрузлу, Марзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов", - отмечает Минобороны.