В охваченном протестами Хабаровске «заминировали» гостиницы

Сразу три гостиницы в центре Хабаровска «заминировали». Как сообщает портал Dvnovosti со ссылкой на спасателей и полицию, письма с угрозами были направлены на электронную почту отелей «Верба», «Амур» и «Хабаровск-сити».

К упомянутым гостиницам были направлены группы медиков, пожарных, полиции и кинологов.

Постояльцев отелей вывели на улицы. По данным МЧС, из «Вербы» эвакуировали 50 человек, из них 18 — персонал, из «Хабаровск-сити» — 30 гостей.

Стражи порядка провели проверкую. Взрывных устройств ни в одной из гостиниц обнаружено не было.

Напомним, сегодня в Хабаровске проходит уже 29-я по счету акция протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. В шествиях и митингах принимают участие десятки тысяч человек.