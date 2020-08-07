Трамп поставил под угрозу продажи iPhone в Китае

Президент США Дональд Трамп своими указами по борьбе с TikTok и WeChat поставил под угрозу продажи продукции корпорации Apple в Китае. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно запрету американского лидера, эти приложения нельзя будет распространять в App Store, а все транзакции, связанные с ними, будут заблокированы.

По данным издания, приложение WeChat заменяет огромное количество сервисов: через него совершают покупки, проводят различные платежи, его используют для звонков, общения по электронной почте и «всех форм делового и личного общения». WeChat должны загружать и туристы, в противном случае они рискуют оказаться не в состоянии оплатить даже небольшие покупки.

Таким образом, покупатели в Китае охладеют к продукции Apple, если на устройствах не будет возможности установить WeChat. По результатам одного из опросов, подавляющее большинство граждан отказалось бы от своего гаджета, если на него нельзя было бы установить это приложение.

На Китай приходится около 20 процентов продаж iPhone, поэтому удаление WeChat из App Store станет серьезным препятствием для компании, заключил аналитик Bloomberg Intelligence Ананд Сринивасан.