Люди стали отказываться от роскоши из-за пандемии

Пандемия коронавируса ввергла в кризис многие отрасли, и розничная торговля предметами роскоши - одна из них.

Покупатели сокращают свои расходы: по оценке консалтинговой фирмы McKinsey, мировой рынок предметов роскоши сократится на 35–39% в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Покупка новой одежды и следование моде зависят от социальной активности, такой как поход на работу, выход в свет, вечеринки и просто присутствие на виду у других», - заявила Вики Буллен, генеральный директор консалтинговой компании Coley Porter Bell. «Если вы никого не видите, какой смысл?» - отметила она.

По словам Малинды Санны, основателя и генерального директора компании Spark Ideas, вместо того, чтобы демонстрировать высококлассную сумку или автомобиль, что может показаться слишком заметным, когда экономика США находится в нисходящей спирали, потребители демонстрируют свое «хорошее самочувствие». «Здоровье и бодрость… своего рода новая роскошь. Любые символы или намёки на это совершенно допустимы», - сказала она CNBC.