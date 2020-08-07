«Согласно последней статистике ВОЗ, в мире за день COVID-19 заразились 278 291 человек». Об этом на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Она отметил, что в последние недели в Азербайджане число заразившихся меньше, чем число вылечившихся: «Также наблюдается снижение числа умерших. Это зависит и от деятельности врачей, и от медицинского персонала. Давайте сосредоточимся больше на событиях, которые будут происходить в ближайшие недели. Закрывая глаза на проблему, мы не решим проблему. Все страны мира, несмотря на снижение числа заражений, готовятся к новым заражениям. Сегодня мы идем на смягчения. Это означает, что мы должны соблюдать все правила».

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В следующие недели, начиная с 17 августа, подразумевается открытие кафе и ресторанов на открытом воздухе. Об этом на брифинге Оперативного штаба заявил помощник президента Шахмар Мовсумов.

По его словам, после этого будет обсуждаться вопрос поездок в районы.

«Это зависит от соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Если не соблюдать эти меры, то снятие ограничений будет отложено, либо вовсе отменено», - сказал он.

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Оперативный штаб при Кабмине проводит брифинг по ситуации с коронавирусом в Азербайджане и смягчению карантинных мер, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, на брифинге участвуют замминистра экономики Ровшан Наджаф, помощник президента Шахмар Мовсумов и начальник отдела по контролю и профилактике заболеваний TƏBİB.