Оперативный штаб обсуждает вопрос о начале обучения

«Уже две недели обсуждается вопрос о образовании. Изучается опыт всех стран мира». Об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал помощник президента Шахмар Мовсумов.

По его словам, проблема в том, что ситуация очень динамичная: «Если сегодня мы примем какое-то решение на основе имеющихся у нас показателей, то через две недели эти цифры могут измениться. Следующий брифинг будет посвящен вопросам обучения. Будет внесена ясность во все вопросы, связанные с обучением».