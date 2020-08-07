Юлий Соломонович Гусман родился 8 августа 1943 года в Баку в семье военного врача. Широкая известность пришла к нему после создания команды КВН «Парни из Баку», капитаном которой он был в течение 7 лет. С 1967 по 1972 годы кавээнщики из Азербайджана не проиграли ни одного состязания. Они стали многократными чемпионами СССР, а в 1970 году — обладателями Кубка «Чемпион чемпионов КВН». С тех пор имя Юлия Гусмана ассоциируется исключительно с Баку и южным темпераментом, а сам он пользуется безграничным уважением и почетом среди жителей Азербайджана.

Сегодня легендарному бакинцу, советскому и российскому режиссёру, актёру и общественному деятелю Юлию Гусману исполнилось 77 лет.

Позже Гусман дебютировал в кино в качестве режиссёра — в прокат вышли его фильмы «В один прекрасный день» и «Дачный домик для одной семьи», «Не бойся, я с тобой», «Парк советского периода», «Не бойся, я с тобой!1919» и другие. Многие его фильмы давно разобраны на многочисленные цитаты и вошли в золотой фонд кино.

Помимо почетного звания капитана сборной команды КВН Баку и режиссера любимых фильмов, Гусман прославился и в качестве директора Центрального Дома кино, создателя Российской Национальной кинематографической премии "Ника", режиссера-постановщика, ведущего публицистической программы "Тема" телекомпании "ВИД" и развлекательной телевизионной программы "Вечер с Юлием Гусманом".

Юлий Гусман в своей карьере достиг и политических успехов. На протяжении двух лет, с 1993 по 1995 годы, был депутатом Государственной думы России и заместителем председателя Комитета Госдумы по геополитике.

С 2007 года Юлий Соломонович ведет свою программу на радио Сити-фм «Парк культуры и отдыха». Неизменный член жюри Высшей лиги КВН. Его активная жизненная позиция и вклад в кино-, театральное искусство отмечен Орденом Дружбы, званиями Заслуженный деятель РФ, Народный артист Азербайджана, Заслуженный деятель искусств Азербайджана. Перечисление всех творческих достижений Юлия Гусмана едва поместится в отдельной книге.

Редакция haqqin.az поздравляет Юлия Гусмана с днем рождения, желает ему крепкого здоровья и новых творческих успехов.