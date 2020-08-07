Трагедия на сумгаитском пляже: мужчина утопил свою беременную жену

Накануне вечером в 23:00 поступила информация о том, что жительница Сумгаита Шахана Ахмедова (1987 г.р.) утонула в море, сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сотрудники прокуратуры немедленно провели осмотр места происшествия и осуществили другие процессуальные действия.

На основе проведенного расследования появились обоснованные подозрения на то, что житель Сумгаита Анар Ахмедов в результате возникшего спора утопил свою беременную жену Шахану Ахмедову, с которой пришел на море. Инцидент произошел на территории одного из центров отдыха, расположенном на улице Сахиль.

По факту в прокуратуре города Сумгаит возбуждено уголовное дело по статье 120.2.8 (убийство беременной женщины), назначены соответствующие экспертизы.

Анар Ахмедов был задержан в качестве подозреваемого. По факту проводится расследование.