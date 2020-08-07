Помощник президента о том, почему не открывают мечети

«Распространение вируса в закрытых помещениях происходит быстрее». Об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал помощник президента Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что поэтому решение об открытии мечетей не принято: «В этом году даже хадж был совершен в очень необычной форме. Защита здоровья людей влияет не только на сферу медицины. Это очень серьезно влияет на экономику и на другие сферы».

Ш.Мовсумов отметил, что открытие мечетей в настоящее время не обсуждается.