Записал: Айдын Керимов, отдел политики 13:37

Аннексия частей Западного берега реки Иордан в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа в настоящий момент не присутствует в повестке дня правительства еврейского государства, так как «все заняты». Такое заявление сделал на днях министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази на встрече в Иерусалиме с послами государств Латинской Америки, сообщает газета The Times of Israel.

«Но, как мы ранее заявляли, план Трампа является основой для урегулирования конфликта с палестинцами. Мы предпочитаем вести диалог с нашими соседями, предпочитаем делать это без ущерба для существующих мирных соглашений с Египтом и Иорданией, а также будущих соглашений», - сказал глава внешнеполитического ведомства еврейского государства. Отметим, что мирный план Трампа предусматривает создание двух государств - Израиля и Палестины. При этом Иерусалим останется неделимой столицей Израиля. А часть Восточного Иерусалима, где находятся палестинские лагеря беженцев, станет столицей Палестины. Израильский политолог Цви Маген прокомментировал haqqin.az «план Трампа» по урегулированию самого старого и кровавого конфликта на Ближнем Востоке и «аннексию», о которой говорил министр. «Сделка века» по урегулированию израильско-палестинского конфликта включает переход некоторых территорий палестинской автономии в долине реки Иордан под суверенитет Израиля и передачу израильских территорий палестинцам. Здесь не стоит вопрос аннексии, а предстоит провести разделение территорий между израильтянами и палестинцами», - утверждает эксперт.

Все эти действия, полагает Цви Маген, должны быть согласованы на переговорах по созданию двух государств. Но и в Израиле, и в Палестине есть противники такого соглашения. В принципе же, Израиль подтвердил свою готовность к созданию палестинского государства и поделиться территориями. Как предвидит политолог, особенно сложным будет определение линии границы между Израилем и Палестиной, напоминая, что именно такие вопросы «всегда становились причиной кровавых событий между государствами и народами». США предлагают план, по которому 70% Западного берега остается за палестинцами, 30% - переходит к Израилю. И, соответственно, Израиль передаст палестинцам 30% из своих территорий. Так что получается поровну. Это предложение Трампа подразумевает начало переговоров с палестинцами и достижение соответствующих договоренностей. «Каждая из сторон ведет свою игру в этом процессе. Одни палестинцы говорят, что с израильтянами ни о чем говорить не желают. Радикалы, к примеру, ХАМАС против любых переговоров и предлагают перебить всех израильтян в Тель-Авиве и других городах. Среди палестинцев есть политически силы, которые заявляют, что не могут принять «план Трампа», так как их не поймут простые палестинцы и другие арабские страны. Меньшинство в лице руководства Палестинской автономии хочет сесть за стол переговоров, но не имеет политической воли», - утверждает Цви Маген.