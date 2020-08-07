Евреям и палестинцам придется поделить Святую землю Наши заметки
Аннексия частей Западного берега реки Иордан в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа в настоящий момент не присутствует в повестке дня правительства еврейского государства, так как «все заняты». Такое заявление сделал на днях министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази на встрече в Иерусалиме с послами государств Латинской Америки, сообщает газета The Times of Israel.
«Но, как мы ранее заявляли, план Трампа является основой для урегулирования конфликта с палестинцами. Мы предпочитаем вести диалог с нашими соседями, предпочитаем делать это без ущерба для существующих мирных соглашений с Египтом и Иорданией, а также будущих соглашений», - сказал глава внешнеполитического ведомства еврейского государства.
Отметим, что мирный план Трампа предусматривает создание двух государств - Израиля и Палестины. При этом Иерусалим останется неделимой столицей Израиля. А часть Восточного Иерусалима, где находятся палестинские лагеря беженцев, станет столицей Палестины.
Израильский политолог Цви Маген прокомментировал haqqin.az «план Трампа» по урегулированию самого старого и кровавого конфликта на Ближнем Востоке и «аннексию», о которой говорил министр.
«Сделка века» по урегулированию израильско-палестинского конфликта включает переход некоторых территорий палестинской автономии в долине реки Иордан под суверенитет Израиля и передачу израильских территорий палестинцам. Здесь не стоит вопрос аннексии, а предстоит провести разделение территорий между израильтянами и палестинцами», - утверждает эксперт.
Все эти действия, полагает Цви Маген, должны быть согласованы на переговорах по созданию двух государств. Но и в Израиле, и в Палестине есть противники такого соглашения. В принципе же, Израиль подтвердил свою готовность к созданию палестинского государства и поделиться территориями.
Как предвидит политолог, особенно сложным будет определение линии границы между Израилем и Палестиной, напоминая, что именно такие вопросы «всегда становились причиной кровавых событий между государствами и народами».
США предлагают план, по которому 70% Западного берега остается за палестинцами, 30% - переходит к Израилю. И, соответственно, Израиль передаст палестинцам 30% из своих территорий. Так что получается поровну. Это предложение Трампа подразумевает начало переговоров с палестинцами и достижение соответствующих договоренностей.
«Каждая из сторон ведет свою игру в этом процессе. Одни палестинцы говорят, что с израильтянами ни о чем говорить не желают. Радикалы, к примеру, ХАМАС против любых переговоров и предлагают перебить всех израильтян в Тель-Авиве и других городах. Среди палестинцев есть политически силы, которые заявляют, что не могут принять «план Трампа», так как их не поймут простые палестинцы и другие арабские страны. Меньшинство в лице руководства Палестинской автономии хочет сесть за стол переговоров, но не имеет политической воли», - утверждает Цви Маген.
США предлагают программу, над которой работали в течение нескольких лет. «План Трампа», между тем, подразумевает согласие всех заинтересованных арабских стран. Этот проект урегулирования утверждает суверенитет Израиля над Иерусалимом, Голанскими высотами и частью иорданской долины. И есть территории, которые отходят палестинцам.
«К сожалению, вокруг этого плана подняли шум страны, которые к данному конфликту вообще никакого отношения не имеют, но зато имеют претензии к США. Это некоторые европейские государства. У них свои противоречия с Вашингтоном и как повод упрекнуть американского лидера используют и его программу урегулирования израильско-палестинского конфликта. Те наивные европейцы, которые не в курсе этих политических интриг, попадаются на эту уловку своих правительств. Сейчас в самих США, где бушуют межрасовые страсти и лютует коронавирус, как-то не до конфликта на Ближнем Востоке. Неоднозначная реакция среди общественности Израиля, где есть люди, которые считают, что палестинцы и европейцы правы, а есть такие, кто просто боится реализации плана Трампа, который, по их мнению, угрожает безопасности израильтян», - делает вывод Маген.
Эксперт подчеркивает, что все заинтересованные арабские страны станут участниками переговоров. В прошлом мотивом отказа палестинцев от переговоров была реакция арабских государств, которые выступали против сделки с Израилем. Дело в том, что некоторым арабским государствам этот конфликт выгоден, так как это создает для них условия для ведения своей геополитической игры.
«Но на этот раз США ведут более умную политику и предложили всем арабским государствам стать участниками переговоров. Сейчас арабские лидеры, хоть и по-разному оценивают план Трампа, но в целом поддерживают эту идею. Данная программа является многосторонним процессом по созданию двух государств - Израиль и Палестина. Достижение договоренностей будет сложным и кропотливым, но в конце концов все стороны придут к согласию», - с оптимизмом заявляет израильский политолог.