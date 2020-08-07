Отдел международной политики 13:48

В поле зрения haqqin.az все время находятся темы энергетики, энергоресурсов, в особенности, нефтяного и газового аспектов. Мы следим за развитием коллизий вокруг газопровода Nord Stream-2. И вот в немецко-американском споре по нему случилась очередная атака со стороны сенаторов. Они категорически требуют выхода из проекта ключевого порта на Балтике Sassnitz GmbH на острове Рюген. Министерство иностранных дел Германии возмущено этим шагом.

Американские государственные мужи угрожают руководству порта «уничтожающими юридическими и экономическими санкциями», если оно и дальше будет поддерживать строительство трансбалтийского газопровода Nord Stream-2. Поясним, что порт служит опорной логистической базой для завершения последнего подводного отрезка длиной 160 километров. Как известно, газопровод должен соединить Россию с Германией. В порту Зассниц-Мукран складированы тысячи труб для «голубой нитки». Там же швартуются российские суда для прокладки труб «Фортуна» и «Академик Черский». Сенаторы публично обвиняют руководство немецкого порта в поддержке России.

«Обслуживание вами «Фортуны» или «Академика Черского» обязательно будет поводом для санкций в момент, когда одно из этих судов погрузит в воду трубу для строительства газопровода Nord Stream-2», - так написали сенаторы Том Круз, Тед Коттон и Рон Джонсон. Все трое принадлежат к Республиканской партии Дональда Трампа. И продолжали: «Если и дальше вы будете предоставлять для проекта Nord Stream-2 товары, услуги и поддержку, вы уничтожите будущее существования вашей фирмы», - цитируют письмо немецкие издания Handelsblatt и Die Welt, а также dw.com. Объявленные санкции могут иметь далеко идущие последствия: «Члены правления, директора и акционеры паромного порта Sassnitz GmbH будут запрещены к въезду в Соединенные Штаты Америки, а все их имущество или части имущества, которые находятся в сфере нашей компетенции, будут заморожены». Кроме того, для американских граждан и фирм будет обязателен запрет на сотрудничество с портом. Правительство Германии на такой демарш среагировало с понятным возмущением.