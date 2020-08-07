Обнаружен новый необычный симптом коронавируса

Одним из симптомов коронавируса может быть постоянная икота. К такому выводу пришли американские ученые, материал опубликован в журнале The American Journal of Emergency Medicine.

Эксперты привели в пример случай 62-летнего жителя Чикаго, который попал в больницу в апреле из-за икоты, непрекращающейся четыре дня. Обследование показало, что мужчина страдал от диабета, гипертонии и ишемической болезни сердца. Кроме того, ему диагностировали COVID-19, однако таких симптомов коронавируса, как кашель, температура или одышка, у него не было, уточняете The Sun.

Медики считают, что следует обращать внимание на пациентов, жалующихся на постоянную икоту — не исключено, что COVID-19 может проявляться и таким образом.