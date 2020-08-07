Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 15:57

Спецпредставитель США по Ирану и старший советник госсекретаря Брайан Хук покидает свой пост. Его обязанности будет временно исполнять Элиот Абрамс – в дополнение к своим обязанностям спецпредставителя США по Венесуэле. Брайан Хук снят как не справившийся. И хотя на прощание глава Госдепартамента Майк Помпео отметил, что в период работы в указанной должности Хук достиг «исторических результатов» в противостоянии иранскому режиму, но в вашингтонских кабинетах прекрасно знают о том, что первоочередная задача, которую спецпредставитель по Ирану должен был решить, провалена.

На следующей неделе Совбез ООН проведет голосование по предложенной США резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана – и крайне высок шанс того, что она не пройдет. И виноват в этом Хук, не обеспечивший благоприятного для резолюции исхода, а потому он и лишился своей должности. «Ястреб» Хук оказался недостаточно агрессивным и решительным для проведения курса Дональда Трампа в отношении Тегерана – и на смену ему идет другой прекрасный персонаж. 72-летнего Эллиота Абрамса с полным на то основанием можно назвать мастодонтом американской дипломатии. Американскую внешнюю политику он проводил еще в администрации Рональда Рейгана. Потом – в администрации Джорджа Буша-младшего, специальным помощником которого по делам Ближнего Востока и Северной Африки был назначен 2 декабря 2002 года. А 25 января 2019 года был призван под знамена команды Дональда Трампа, назначившего его своим специальным представителем по Венесуэле. Биография богатейшая, с самыми неожиданными поворотам и интригующими деталями. С 1976 по 1979 – активист Демократической партии США, но был настолько разочарован внешнеполитическим курсом тогдашнего президента Джеймса «Джимми» Картера, что перешел к республиканцам и начал работать в штабе избирательной кампании Рональда Рейгана.

Блестяще образованного молодого юриста и международника – Лондонская школа экономики в 1970 и Юридическая школа Гарварда в 1973 году – в Республиканской партии и в администрации Рональда Рейгана заметили и оценили. Четыре месяца работы в Государственном департаменте - и вот он уже назначен помощником государственного секретаря по правам человека и гуманитарным вопроса, на один из важнейших для Рейгана участков внешней политики - ведение «крестового похода против коммунизма». Именно при его самом активном участии США монополизировали «права человека» как инструмент внешней политики, присвоив себе право их толкования и оценки их соблюдения другими государствами. Естественно, в свою пользу. И, нужно сказать, что это было и остается одной из самых крупных побед США и американской дипломатии за последние пятьдесят лет. «Абрамс считал, что коммунистические правительства являются наиболее серьезными нарушителями прав человека в мире, поэтому практически все, что делается для предотвращения прихода коммунистов к власти (или их свержения), было оправдано с точки зрения прав человека. Эта теория четко вписывалась в реалии холодной войны, которые определяли внешнюю политику Рейгана и позволяли администрации осуществлять поддержку самых кровавых режимов, если они были антикоммунистическими», - писали о нем тогда исследователи. Проходит четыре года успешной, с точки зрения находившихся у власти в Америке неоконсерваторов, работы на этом направлении – и Эллиот Абрамс получает не менее ответственное и важное назначение - помощник государственного секретаря по межамериканским делам. Его идеология в области прав человека – оправдано все, что не позволит коммунистам прийти к власти» - пришлась на этом направлении как нельзя более кстати. Времечко для Латинской Америки было лихое, в Никарагуа к власти пришли сандинисты, свергнув проамериканского Самосу, на волоске держались власти Сальвадора и Гватемалы, теснимые прокоммунистическими повстанцами. «Коммунистическая угроза на заднем дворе США» из призрака становилась реальностью.

Ответом на эту угрозу могло стать только одно – кровавый террор против повстанцев и поддержка «контрас» в Никарагуа. Что было невозможно без масштабного финансирования и военной поддержки местных режимов со стороны США. Но демократы в Конгрессе и Сенате активно этому противились, выделение денег из бюджета блокировали. Причем, не из-за каких-то симпатий к коммунистам, а для того, чтобы «подкосить» администрацию Рейгана. В этой обстановке и родился замысел операции «Иран-контрас». Суть этого сложного многоходового плана состояла в следующем. Помимо Никарагуа, перед администрацией США в то время стояла другая неотложная проблема – добиться освобождения захваченных в 1984 году в Ливане американских заложников, среди которых находился и резидент ЦРУ в Бейруте Уильям Бакли. Похитившие этих заложников исламские фундаменталисты контролировались иранским руководством. В свою очередь, в Иране к тому моменту сложилась следующая ситуация. Поскольку шахский режим на протяжении 25 лет был верным союзником США, армия этой страны была полностью оснащена оружием американского производства. Вполне естественно, что вскоре после исламской революции в ноябре 1979 года Соединенные Штаты наложили эмбарго на поставки вооружений Ирану. А между тем последний отчаянно нуждался в оружии и боеприпасах, поскольку вел в это время изнурительную войну с Ираком. Таким образом, вырисовывалась следующая комбинация. ЦРУ поставляет Ирану необходимое последнему американское оружие. В обмен на это проиранские силы в Ливане освобождают заложников. Далее вырученные от продажи денежные средства идут на финансирование никарагуанских «контрас». Согласно официальной версии считается, что организаторами и исполнителями операции были помощник заместителя директора СНБ по военно-политическим вопросам подполковник Оливер Норт, советник президента Рейгана по национальной безопасности Роберт Макфарлейн и сменивший его на этом посту вице-адмирал Джон Пойндекстер. Однако, поскольку расследование по делу «Иран-контрас» не было доведено до конца, есть все основания полагать, что реально в операции принимали участие гораздо более высокопоставленные лица, в частности, руководство ЦРУ, а также вице-президент Джордж Буш-старший. И уж совершенно точно, что в этой операции принимал активное участие Эллиот Абрамс, поскольку за сокрытие информации на допросах в Конгрессе по этому делу он был приговорен к штрафу в размере 50 долларов, испытательному сроку до двух лет и 100 часам общественных работ. Примечательно, что Абрамс был помилован президентом Джордж Бушем-старшим в декабре 1992 года.

Тем не менее в большую дипломатию из-за причастности к «Иран-контрас» он смог вернуться только в 2001 году, при Джордже Буше-младшем. И уже в апреле следующего года отметился тем, что курировал подготовку неудачной попытки переворота против Уго Чавеса, предшественника нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. А с декабря 2002 Абрамс был назначен куратором Ближнего Востока и Северной Африки от Совета национальной безопасности США – и стал одним из архитекторов вторжения в Ирак в 2003 году. Матерый, словом, дипломат, к тому же знающий толк в специальных операциях. При всей сложности их взаимоотношений с Трампом, а изначально Абрамс выступал против его кандидатуры, сейчас он, как никогда, «пришелся ко двору» для проведения провозглашенной президентом политики «максимального давления» на Тегеран. Его назначения можно толковать только одним образом – никаких послаблений Ирану от США ожидать не приходиться, давление будет усиленно, а тайные операции против Тегерана станут проводиться более активно и изощренно, причем эти действия Вашингтон все теснее и теснее будет координировать с Израилем в силу давних и крепких связей Абрамса, выходца из известной еврейской семьи в Нью-Йорке, с израильским лобби в США.