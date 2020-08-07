Представитель Минздрава о том, когда Азербайджан вернется к нормальной жизни

В рамках своего интервью телеканалу Real TV исполняющая обязанности заведующего отделом Общественного здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава Назифа Мурсалова в первую очередь поделилась самой последней информацией о пандемии COVID-19 в мире и в Азербайджане. По её словам, в мире коронавирусом уже было заражено около 18 миллионов человек. По словам гостьи программы “Real İntevyu”, распространение коронавирусной инфекции в Азербайджане началось 28 февраля с выявления первого случая заболевания, а теперь общее число зараженных в нашей стране составляет около 34 000 человек. Около 89 процентов из них уже выздоровели, а 10 процентов все ещё проходят лечение. Всего на сегодняшний день проведено около 770 000 тестов.

После этого Назифа Мурсалова отметила, что большинство случаев заражения произошло в Баку, а лидерами по заболеваемости среди регионов являются Сумгаит, а также Апшерон, Гянджа, Мингячевир, Джалилабад, Сальян, Ленкорань, Евлах и другие. Мурсалова подчеркнула, что в городе Баку Бинагадинский, Хатаинский, Сабунчинский и Ясамальский районы лидируют по количеству случаев заражения COVID-19.

В ходе интервью представитель Минздрава также рассказала о специальных пунктах, созданных в целях оказания амбулаторной помощи медицинским учреждениям. По ее словам, медицинские сотрудники, работающие в 39 участковых центрах города Баку, прошли специальную подготовку. На основе обращений в колл-центр «814» звонки перенаправляются в эти участковые центры, и выездные бригады врачей выполняют соответствующую работу по каждому запросу. Таким образом, бессимптомных пациентов наблюдают в течение нескольких дней, а пациентов с симптомами тестируют на дому, после чего тесты доставляются в лаборатории. Созданная при Минздраве для организации этого процесса рабочая группа координирует работу участковых центров в течение дня и помогает в решении проблем, возникающих в процессе работы.

В интервью программе «Real İntevyu» Назифа Мурсалова высказала своё мнение по поводу того, чем отличается ситуация с пандемией в Азербайджане от других стран. Она вспомнила о том, как на ранних стадиях эпидемии население не принимало угрозу заражения всерьез, отметив, что это и было одной из основных причин распространения болезни в стране. В то время, когда наблюдались единичные случаи заболевания и людям были даны рекомендации по ношению масок, соблюдению физической дистанции, личной гигиены и отказу от массовых мероприятий, многие восприняли эти рекомендации как повод для паники. Но со временем всем стало очевидно, что все это не так.

Назифа Мурсалова также затронула тему особого карантинного режима, который действует в стране. По её словам, основной целью его введения было выйти из испытания коронавирусом с минимальными потерями, а для этого важно было разорвать цепочку передачи болезни. Для этого необходимо было изолировать зараженных людей и контролировать тех, кто контактирует с ними во время карантина.

«Следует чётко понимать, что эти решения принимаются только в интересах народа», - подчеркнула Назифа ханум.

Затем она поделилась своими мыслями касательно процесса возвращения к нормальной жизни после отмены карантинного режима. По её мнению, он состоит из нескольких этапов, и все должны помнить, что по-прежнему необходимо соблюдать дистанцию, следовать правилам личной гигиены и пользоваться защитными средствами.

Одной из тем, затронутых в программе “Real İntervyu”, был вопрос, актуальный для населения на данном этапе – об отдыхе на местных пляжах. Назифа Мурсалова так прокомментировала этот вопрос: «Конечно, Каспийское море - ещё одно большое достояние нашей страны. Однако, учитывая, что в жаркие летние дни на пляжах одновременно находится большое количество людей, пользующихся одними и теми же лежаками, общественными туалетами и раздевалками, здесь риск заражения очень высок. Насколько нам всем известно, сейчас этот запрет был снят в связи с сокращением числа случаев заболевания, но мы все должны быть очень осторожны, следовать правилам личной гигиены и физической дистанции, так как вероятность распространения инфекции все ещё высокая.

Назифа Мурсалова, отвечая на вопрос ведущего передачи о повышении информированности населения о вирусе COVID-19, отметила, что с первых дней ведутся работы по двум направлениям в сфере просвещения. Одно из них – информирование населения, другое заключается в обучении людей, работающих в области здравоохранения. Пресс-служба Минздрава выпустила ряд образовательных видеороликов в социальных сетях, кроме того, эксперты в этой области выступили с речами на телевизионных каналах, которые также предоставили полезную информацию о COVID-19 для населения. Такая информация регулярно публикуется на официальном сайте Министерства здравоохранения АР. В то же время было произведено и распространено среди медработников большое количество памяток, буклетов и настольных справочников. Также в АГИУВ проводятся онлайн-тренинги для медицинского персонала.

Затем в программе телеканала “Real İntervyu” говорилось о мерах, принятых в сотрудничестве с международными организациями. Как сообщила Назифа Мурсалова, с момента первого объявления о пандемии COVID-19 работа велась в тесном сотрудничестве с различными международными организациями. Эксперты в области здравоохранения продолжают участвовать в еженедельных вебинарах по управлению пандемией по приглашению различных международных организаций. Так, группа экспертов Всемирной Организации Здравоохранения уже несколько раз посетила Азербайджан, и в ходе этих визитов были проведены многочисленные встречи, подготовлены документы по эпидемиологическому контролю и лабораторной диагностике.

В конце своего интервью Назифа Мурсалова отметила, что положительная динамика в росте числа заражений коронавирусной инфекции за последние недели (снижение числа случаев заболевания) является результатом как работ, проведенных на государственном уровне, так и общественного признания, а также соблюдения требований и правил со стороны населения. В то же время она обратила внимание аудитории на то, что в эти дни количество обращений в Скорую и неотложную медицинскую помощь сократилось на 30%. В заключение она сказала: «Ещё раз призываю всех продемонстрировать социальную ответственность и солидарность в борьбе с вирусом COVID-19, соблюдать требования и правила, защищать свое здоровье и здоровье своих близких. Будьте позитивными, оставайтесь здоровыми!»