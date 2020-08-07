В Китае рассказали о появлении нового вируса

В Китае зафиксировали вспышку нового типа вируса SFTS, который передается через клещей. От него уже умерли как минимум 7 человек, инфицированы 60. Об этом пишет Global Times.

Вирус выявили еще в 2011 году. Специалисты рассказали, что SFTS может передаваться от зараженного клещом человека другому человеку через кровь или слизистые.

По данным издания, более 37 человек в китайской провинции Цзянсу заразились вирусом в первой половине текущего года, а позднее у еще 23 человек в провинции Аньхой обнаружили SFTS.

Тем не менее врачи напомнили, что основным источником опасности по-прежнему остается клещ, поэтому при соблюдении всех мер предосторожности поводов для паники нет.