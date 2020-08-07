В США за сутки выявили более 58 тыс. случаев коронавируса

Более 58 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки в США, 1 243 человека скончались. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зарегистрировано 58 173 новых случая заражения коронавирусом.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 4 942 746 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 161 тысячи пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,6 миллиона заразившихся.