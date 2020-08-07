Задержанных в Венесуэле американских наемников приговорили к 20 годам тюрьмы

Граждане США Люк Александр Денман и Айран Берри, задержанные властями Венесуэлы по обвинению в подготовке государственного переворота, приговорены к 20 годам тюремного заключения. Об этом сообщил вечером в пятницу генеральный прокурор Боливарианской Республики Тарек Вильям Сааб.

"Люк Денман и Айран Берри были обвинены прокурорами в совершении серьезных преступлений. Сегодня они признали свою ответственность за факты совершения преступления", - написал генпрокурор на своей странице в Twitter.

Он также добавил, что слушания в отношении других обвиняемых по данному делу еще не завершены.