Коронавирус атаковал балетную труппу Мариинского театра

В Мариинском театре — сложная эпидемиологическая обстановка. По данным источника «Росбалта», коронавирусом могли заразиться десятки человек из балетной труппы, некоторые диагнозы уже подтверждены.

Информацию о зараженных артистах подтвердил директор балетной труппы Мариинского театра Юрий Фатеев. В рассылке он указал, что «в связи с большим количеством заболевших отменяются уроки 8 августа для всех занятых в оркестровой репетиции „Кармен-сюита“ и „Юноша и смерть“». Также не будет сольных репетиций и репетиций некоторых спектаклей, в том числе «Жизель».

Всего в Петербурге с начала пандемии насчитали 32 730 зараженных коронавирусом, жертвами стали 2146 человек.