Жители Ашагы Гюздека перекрыли трассу в Шемаху

В поселке Ашагы Гюздек Апшеронского района уже три месяца нет питьевой воды. Местные жители покупают воду машинами и тратят на это до 200 манатов в месяц.

Сегодня утром в знак протеста против бездействия местных властей, жители поселка перекрыли трассу Баку-Шемаха. Протестующие требуют решить их проблему с водой.

Отметим, что поселок Ашагы Гюздек расположен всего в 13 км от Баку и в нем проживают свыше 15 тысяч человек.

«Три месяца мы не получаем воду. Каждый месяц тратим по 200 манатов, чтобы привезти воду. У нас нет и канализационной системы, а нашими проблемами никто не интересуется», - жалуются жители поселка.

Попытки связаться с ОАО «Азерсу» и муниципалитетом поселка результатов не дали.