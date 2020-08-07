«Ювентус» уволил главного тренера после вылета из Лиги чемпионов

Туринский «Ювентус» отправил в отставку главного тренера команды Маурицио Сарри после вылета команды из розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Увольнение Сарри последовало за неудачей туринцев в противостоянии с французским «Лионом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Ювентус» уступил по сумме двух встреч, несмотря на победу в ответном матче со счетом 2:1.

«Лион» пробился в четвертьфинал турнира. Также в 1/8 финала из ЛЧ вылетел и мадридский «Реал». Подопечные Зинедина Зидана уступили в противостоянии с «Манчестер Сити».