Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал прогноз

Профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, предсказавший победу пяти президентов, сделал прогноз на выборы главы государства в ноябре. Об этом сообщает CNN.

Для определения победителя историк использует собственную систему «13 ключей», в которой оцениваются такие факторы, как экономика, занимаемая должность, социальные волнения и скандалы, а также личная харизма кандидатов. «Секрет заключается в том, чтобы следить за общей картиной. И не обращать внимания на опросы, аналитику, ежедневные взлеты и падения рейтинга», — раскрыл секрет своей системы Лихтман.

Рассуждая о том, кто победит на выборах президента в 2020 году, профессор высказал предположение, что действующий глава государства потеряет Белый дом. Таким образом, он предрек победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену.