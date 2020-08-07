Парламент Каталонии поддержал резолюцию о непризнании короля Испании

Парламент Каталонии одобрил резолюцию, в которой говорится, что регион не признает короля Испании Филиппа VI. Инициативу поддержали политические силы, выступающие за независимость автономного сообщества, сообщает ТАСС.

Пленарное заседание прошло после соответствующей просьбы главы правительства Каталонии Кима Торры. На нем обсуждалась «политическая ситуация, вызванная кризисом испанской монархии». «Парламент заявляет, что Каталония является республиканской, поэтому не признает и не хочет иметь никакого короля», - отмечается в тексте документа.

В нем также утверждается, что династия Бурбонов является «историческим бедствием для Каталонии». В резолюции говорится о «каталонской республике» как «единственном пути» достижения независимости автономной области.