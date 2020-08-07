Скончался президент Ассоциации национальных видов спорта Азербайджана

Отдел спорта

На 71-м году жизни скончался президент Ассоциации национальных видов спорта Азербайджана Ханлар Гурбанов.

Призер различных международных соревнований по вольной борьбе, мастер спорта СССР, судья всесоюзной категории, заслуженный тренер, он с 1990 года возглавлял Ассоциацию национальных видов спорта.

Ханлар Гурбанов был удостоен медали «Терегги» и был избран членом ученой комиссии Международной федерации борьбы.

Наряду с этим Гурбанов был первым вице-президентом Международной конфедерации зорханы.

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