Скончался президент Ассоциации национальных видов спорта Азербайджана
На 71-м году жизни скончался президент Ассоциации национальных видов спорта Азербайджана Ханлар Гурбанов.
Призер различных международных соревнований по вольной борьбе, мастер спорта СССР, судья всесоюзной категории, заслуженный тренер, он с 1990 года возглавлял Ассоциацию национальных видов спорта.
Ханлар Гурбанов был удостоен медали «Терегги» и был избран членом ученой комиссии Международной федерации борьбы.
Наряду с этим Гурбанов был первым вице-президентом Международной конфедерации зорханы.