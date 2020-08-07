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По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева сегодня состоялось видеосовещание Оперативного штаба при Кабмине, в ходе которого были обсуждены вопросы усиления контроля за соблюдением особого режима карантина. Как сообщили haqqin.az в Оперативном штабе, в видеосовещании, проходившем под председательством премьер-министра Али Асадова, принимали участие помощник президента Зейнал Нагдалиев, генпрокурор Кямран Алиев, министр внутренних дел Вилаят Эйвазов, начальник СГБ Али Нагиев, министр экономики Микаил Джаббаров, министр финансов Самир Шарифов, министр здравоохранения Октай Ширалиев, глава Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли, председатель TƏBİB Рамин Байрамлы, глава Агентства по обязательному медстрахованию Заур Алиев, главы 68 городов и районов, прокуроры, начальники районных отделений СГБ и др.

Премьер-министр отметил, что на видеконференции 6 августа президент Ильхам Алиев поручил правительству и различным государственным органам усилить контроль. По словам Али Асадова, учитывая снижение количества зараженных и необходимость повышения экономической активности, Оперативный штаб объявил смягчение карантина с 10 августа в некоторых сферах производства, торговли и услуг. Поручение состоит в том, что санитарные правила должны строго соблюдаться, определены органы, которые будут наделены функцией контроля, и обеспечен контроль.