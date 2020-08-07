Советники Трампа испугались войны с КНДР и Ираном

Советники президента США Дональда Трампа отказывались давать ему военные советы, испугавших реальных конфликтов с КНДР и Ираном. Об этом сообщил журналист CNN Джим Скиутто в своей книге «Теория сумасшедшего: Трамп покоряет мир», говорится на сайте телеканала.

Скиутто пишет, что отношения Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном всегда были напряженными, однако в 2017 году они сильно обострились, и тогда среди сотрудников администрации президента США возник реальный страх. «Раньше мы думали, что Ким Чен Ын непредсказуем. Теперь у нас непредсказуемым стал Трамп», — рассказал бывший спецпредставитель президента по делам КНДР Джозеф Юн.

Также журналист CNN сообщил, что в 2019 году советники американского лидера говорили своим партнерам на Ближнем Востоке о невозможности предугадать действия Трампа. Как заявил экс-помощник министра обороны США Мик Малрой, президент мог принять решение, которое привело бы к эскалации конфликта в регионе. «Поэтому мы передали Ирану, что даже советники президента не знают, к чему приведет, например, нападение Тегерана на другой нефтяной объект», — сказал он.