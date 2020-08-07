Захарова о конфликте между Арменией и Азербайджаном

Россия делает все, чтобы содействовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на всероссийском образовательном форуме "Территория смыслов 2020", сообщает РИА Новости.

"То, что происходит между Арменией и Азербайджаном, безусловно, является делом этих двух стран. Но Россия, являясь членом посреднической группы ОБСЕ, конечно, предпринимает все для того, чтобы как посредник и как страна, которая практически кровно связана с этими двумя государствами, минимизировать все "подливания" кем-то масла в затухающий костёр, минимизировать ущерб от того, что это, к сожалению, происходит, и сделать максимум для того, чтобы этого не происходило", - заявила Мария Захарова.