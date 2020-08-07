Отдел спорта 19:58

Исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов высказался по поводу решения Оперативного штаба при Кабинете министров разрешить с 10 августа проводить в Баку тренировки и спортивные соревнования под открытым небом. Это означает, что азербайджанские футбольные клубы смогут сыграть на своих полях в еврокубках, а также позволит начать чемпионат страны в запланированные сроки – 21 августа.

«Мы очень рады, что позитивная динамика, наблюдаемая в последние недели, позволила Оперативному штабу разрешить тренировки и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе, - говорит Эльхан Мамедов. - Безусловно, это не означает, что мы можем позволить себе расслабиться и забыть об угрозе коронавируса. Вирус все еще представляет опасность, поэтому каждый представитель большой футбольной семьи должен осознавать свою ответственность и придерживаться соответствующего протокола проведения тренировок и матчей. Не говоря уже об общих рекомендациях Оперштаба и соответствующих государственных структур. Конечно, упомянутый мною медицинский протокол, который ранее был представлен клубам, не исключает возможность заражения полностью. Но он способен значительно снизить риск заболеть COVID-19. Спасибо всем за дисциплинированное выполнение рекомендаций и предписаний Оперштаба. Именно следование установленным правилам в нашей стране позволило снизить динамику распространения вируса, что в конечном итоге привело к постепенному возобновлению нормального ритма нашей жизни. Уверен, что азербайджанская футбольная общественность, следуя призыву президента Азербайджана Ильхама Алиева, будет и дальше неукоснительно соблюдать все необходимые меры предосторожности».

По мнению Эльхана Мамедова, пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для всего мирового футбола, в том числе и для азербайджанского. «Современная история не знает подобных прецедентов, - говорит исполнительный вице-президент. - Футбол столкнулся с ситуацией, требующей адаптации к новым реалиям, и, естественно, это потребует внедрения новых норм и правил, которым все мы должны следовать. Безусловно, все это не могло не повлиять и на финансовую стабильность клубов по всему миру. К примеру, многие европейские клубы обратились за помощью, льготными кредитами и т.д. Другие и вовсе занялись поиском новых владельцев. АФФА также пришлось принять соответствующие меры финансовой поддержки клубов азербайджанской Премьер-лиги».

Эльхан Мамедов также напомнил, что совсем скоро стартуют матчи еврокубков с участием азербайджанских клубов. Квалификационные раунды будут состоять из одного матча. Хозяина определит жребий. «Конечно, это будет другой формат – трибуны будут оставаться пустыми, ответных матчей не будет. Будут вводиться и соответствующие меры так называемого «медицинского характера». Нам пока не известно, где наши клубы сыграют - дома или в гостях. Остается неопределенность и в том, сможет ли принимающая сторона, если мы будем играть в гостях, обеспечить проведение матчей или нашим клубам придется играть на нейтральном поле. Все это, конечно, несколько усложняет ситуацию. Но, тем не менее, главное, что футбол возвращается. Конечно, как функционеру мне бы хотелось, чтобы было проведено два матча - дома и в гостях, ведь это означало бы больше футбола, больше эмоций, больше забитых голов и больше игровой практики. Но, как я уже отмечал ранее, всем нам необходимо свыкнуться с новой реальностью и следовать соответствующим правилам.